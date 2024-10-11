«От рыбака до прилавка». ФАС проверит цены на рыбную продукцию в РФ

ФАС проверит ценообразование на селедку и минтай в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», чтобы выяснить проанализировать ценообразование на рыбную продукцию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уже направила рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы, требуя предоставить информацию. В частности там хотят узнать об объемах вылова и первичной переработке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Сотрудники службы проанализируют самые популярные у населения виды рыбы — сельдь, минтай, пикшу, треску и горбушу.

Торговые сети уже передали ФАС данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы, на основе которые специалисты оценят структуру ценообразования на рыбную продукцию.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рыбный ассортимент в магазинах однообразен, а цены на него растут, сообщили «Известия».

Ранее ФВС выявила значительные наценки на хлеб в крупных российских торговых сетях — «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», причем в среднем она составила 60% на самое доступное хлебобулочное изделие.