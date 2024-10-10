ФАС обнаружила в магазинах завышенные цены на хлеб

Значительные наценки на хлеб выявили в крупных торговых сетях России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок, сообщил RT.

По словам Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превысили 100%. Он также отметил, что наценки в пределах 5-10% характерны для продукции, реализуемой под собственными брендами сетей.

Глава ФАС отметил, что в среднем наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, поэтому работа в этом направлении продолжается. Сотрудники ведомства проводили анализ цен в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

Антимонопольщики ранее проследили за ростом цен на стройматериалы. В результате завели дела на производителей материалов, которые повышали цены, ориентируясь на экспортную альтернативу. Также ФАС отслеживала цены на нефтепродукты и услуги сотовой связи.