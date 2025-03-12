От холодца до арбуза с хлебом. Какие пищевые привычки разрушают симпатию между россиянами

«VK Знакомства»: у 81% россиян есть «красные флаги» в еде, разрушающие отношения

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» провел исследование, как гастрономические предпочтения россиян влияют на их выбор потенциального партнера, и выяснил, что у 81% респондентов имеются «красные флаги» в еде. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В ходе исследования первое место среди самых отталкивающих блюд занял холодец. Его посчитали «красным флагом» 45% опрошенных.

Второе место заняла печень — 34% респондентов. Замыкает тройку отталкивающих вкусовых сочетаний оливье с яблоком. Против него проголосовал 21% участников исследования.

В список блюд под «красным флагом» попали также арбуз с хлебом и сыром (16%), окрошка на кефире (12%), пицца с ананасами и картошка фри с мороженым (по 9%), суши с майонезом (7%), молочный суп (5%) и томатный сок (4%).

Опрошенные также по-разному представляют себе идеальный ужин на первом свидании. Мужчины предпочли бы ограничиться напитками (30%), а женщины выбрали блюда итальянской кухни (35%).

На втором месте по популярности — традиционная русская и восточноевропейская кухня, набравшие по 20%. При этом только 6% опрошенных обоих полов выбрали бы фастфуд.

При этом только 12% опрошенных согласны подстроиться под вкусовые предпочтения партнера, а 69% респондентов считают, что их пищевые привычки не зависят от конкретного человека.

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