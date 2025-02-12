Россиянки назвали самую привлекательную мужскую творческую профессию

Писатели или поэты стали самыми привлекательными представителями творческих профессий для большинства жительниц России. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Исследование отношения россиян к партнерам творческих профессий провели совместно дейтинг-сервис «VK Знакомства» и сервис цифровых книг «Литрес». По итогам опроса писателей и поэтов выделили 20% респонденток.

Мужчины отдали 17% голосов за певиц, писательницы и поэтессы заняли второе место (15%). Актеры, художники и танцоры оказались одинаково популярны среди обоих полов. Наименее привлекательными для противоположного пола стали скульпторы и модельеры, которых выбрали только 4% и 3% опрошенных соответственно.

Большинство мужчин заявили, что с удовольствием отправились бы на свидание с поэтессой Ириной Астаховой, известной под псевдонимом Ах Астахова. За нее отдали 15% голосов. У женщин на первом месте оказался японский писатель Харуки Мураками с 14%.

Ранее стали известны результаты опроса социологического агентства «Вебер», которое поинтересовалось у россиян, готовы ли они использовать портал «Госуслуги» для регистрации в видеоиграх.