Осужденный на 4 года за отмывание денег Гасанов хотел бы вернуться в Россию

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно приговорили к четырем годам колонии за отмывание 68 миллионов рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин.

«Это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — сказал он.

Адвокат объяснил, что Гасанов не может прилететь в родную страну, ведь после возвращения столкнется с «определенными событиями».

Накануне суд в Москве приговорил Гусейна Гасанова к четырем годам колонии и штрафу в один миллион рублей за отмывание денег. Бизнесмен, будучи ИП, не уплатил налоги на сумму свыше 170 миллионов рублей. Полученные незаконным путем деньги он легализовал через финансовые операции и сделки на сумму более 68 миллионов рублей.