Блогера Гасанова приговорили к четырем годам колонии за отмывание денег

Блогера Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам колонии и штрафу в один миллион рублей по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы .

Приговор вынесли заочно: Гасанов находится в розыске.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель не заплатил более 170 миллионов рублей налогов. Незаконно полученные средства мужчина легализовал с помощью проведения финансовых операций и сделок на сумму более 68 миллионов рублей. В том числе — это и покупка недвижимости в Москве.

Суд лишил блогера на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Незаконно полученное имущество обратили в доход государства.

После возбуждения уголовного дела блогер попытался избавиться от трехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе, которую раньше сдавал, чтобы ее не арестовали судебные приставы. Жилье площадью 124 квадратных метра оценивали примерно в 100 миллионов рублей.