Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ

Осужденная на 27 лет колонии за теракт против военкора Владлена Татарского россиянка Дарья Трепова дала первое интервью для телевидения. Об этом в телеграм-канале сообщила телеведущая Ольга Скабеева.

Фрагмент беседы с Треповой покажут в документальной программе «Предательство» на телеканале «Россия 1».

«Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого, — написала Скабеева.

Теракт против Татарского устроили в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге, где военкор в кафе встречался с читателями. Трепова передела ему статуэтку, которая взорвалась. Татарский погиб на месте, ранения получили десятки человек.

В августе 2024 года внесенную в перечень террористов и экстремистов Трепову экстренно отправили в тюремную больницу в Мордовии. Осужденная страдала расколом личности и сильной депрессией. Спустя 12 дней ее выписали и вернули отбывать наказание в исправительную колонию № 2 на территории республики.