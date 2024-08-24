Террористка Трепова вернулась из больницы в мордовскую колонию после депрессии

Mash: Террористку Трепову выписали из больницы и перевели в ИК-2 Мордовии

Фото: РИА «Новости»

Дарью Трепову*, которая получила срок за убийство военкора Владлена Татарского, выписали из тюремной больницы и вновь отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию № 2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в начале августа арестантке стало плохо в колонии. Предположительно, у нее развилась сильная депрессия и произошел «раскол личности». Трепову* экстренно перевели в тюремную больницу.

Супруг осужденной сообщил журналистам, что она находилась в медучреждении до 14 августа. Затем ее отвезли обратно в ИК-2.

Трепова* будет отбывать наказание до 53 лет за теракт в Санкт-Петербурге, который она устроила в 2023 году. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

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