Острожскую Библию Ивана Федорова продали на аукционе за 4,8 миллиона рублей

На торгах 9 апреля продали Библию, напечатанную Иваном Федоровым 12 августа 1581 года в типографии князя Константина Острожского в современной Ровненской области Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«Этот экземпляр — первое столь масштабное кириллическое издание (1 256 страниц) — был продан за 4,8 миллиона рублей», — сообщили аукционисты.

Кроме того, на торгах продали письмо Марины Цветаевой к Ольге Колбасиной-Черновой от 4 января 1925 года (его купили за 2,3 миллиона рублей), авторский экземпляр сборника поэзии Николая Гумилева «Фарфоровый павильон» (650 тысяч рублей), издание XIX века «Достоверные портреты московских государей» (420 тысяч рублей) и другие редкие и ценные лоты.

