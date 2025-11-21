«Островок»: москвичи стали активнее бронировать жилье в российских городах для экскурсионного туризма

Исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24» , показало, что москвичи стали активнее бронировать жилье в российских городах для экскурсионного туризма на новогодние праздники.

Аналитики отметили рост спроса на бронирование размещения в ряде городов. Так, в Рязани спрос увеличился в два раза, в Краснодаре и Ярославле — на 50%, в Иванове и Суздале — на 44%, в Костроме — на 41%. Также отмечен рост спроса в Сергиевом Посаде, Твери, Смоленске, Нижнем Новгороде и Владимире.

Среди популярных направлений по количеству бронирований жилья оказались Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тула.

За пределами России москвичи чаще выбирали Дубай и Ташкент (рост востребованности жилья на 75%), Стамбул (70%), Тбилиси (53%), Гродно (66%) и Паттайю (39%). Также востребованы Армения, Казахстан, Абхазия и Азербайджан.

Исследование показало, что чаще всего жители Москвы отправляются в путешествия на новогодние праздники вдвоем без детей — таких 52%. Семьи с детьми составляют 26%, соло-туристы — 12%, компании взрослых от трех человек — 10%.