Москва стала наиболее популярным направлением для отдыха в новогодние праздники в 2026 году. Об этом сообщила « Москва 24 » со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Средняя стоимость ночи в московских отелях на праздничные даты составила 7800 рублей. Туристы чаще всего выбирают трехзвездочные отели (33% бронирований). Также популярны четырехзвездочные отели (20%), апартаменты (18%), отели без звезд (12%), пятизвездочные и гостиницы с одной-двумя звездами (по 6%).

Спрос на поездки в столицу с 27 декабря по 11 января вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Основной туристический поток формируют жители крупных регионов, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородскую и Самарскую области, а также Татарстан.