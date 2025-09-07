Островные власти взяли под прицел миллиардера Абрамовича

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович оказался в центре уголовного расследования на острове Джерси. Об этом стало известно из судебных материалов в Швейцарии, как сообщила The Guardian .

Запрос Джерси касается сразу двух эпизодов. Первый связан с предполагаемыми выплатами в 1990-е годы, когда Абрамович формировал нефтегазовую компанию «Сибнефть».

Второй — с подозрениями в нарушении санкционного режима в 2022 году, когда активы, предположительно принадлежащие миллиардеру, могли переводиться через офшорные структуры.

Сразу после начала конфликта на Украине Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на сумму более 7 миллиардов долларов. Теперь следователи изучают происхождение этих средств и их движение по цепочке компаний и швейцарских банков.

Защита бизнесмена настаивает, что никаких преступлений он не совершал. Адвокаты заявили, что «любые предположения о его причастности к преступной деятельности ложны», и указали, что уголовное дело против их клиента на острове Джерси официально не возбуждали.

Власти острова пока только подозревают, что миллиарды долларов Абрамовича в 1990-е и 2000-е годы перемещались через офшоры и трасты. Это, по мнению прокуроров, затрудняло отслеживание происхождения капитала.

Абрамович уже сталкивался с громкими судебными спорами. Наиболее известный процесс прошел в Лондоне в 2012 году, когда Борис Березовский безуспешно пытался оспорить его право на часть активов.

Ранее Абрамович опроверг слухи о покупке футбольного клуба.