Абрамович опроверг слухи о покупке ФК

Абрамович заявил, что больше не планирует владеть футбольными клубами

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович объявил, что больше не собирается приобретать профессиональные футбольные клубы. Об этом сообщило издание Daily Mail .

«Возможно, однажды возникнет ситуация, когда я смогу прийти на матч и по-настоящему попрощаться, но не более того. Меня не интересует ни одна роль в футбольном клубе, и уж тем более профессиональная», — заявил он.

Он предположил, что мог бы помочь академиям и молодежи, предоставляя больше возможностей людям из неблагополучных семей.

«Но что касается владения клубом или профессиональной деятельности в клубе, то с этим я покончил в этой жизни», — подчеркнул он.

С лета 2003 года Роман Абрамович был владельцем футбольного клуба «Челси». В марте 2022 года, из-за конфликта на Украине, Великобритания ввела санкции против бизнесмена, и его активы заморозили.

Однако в мае того же года, после получения специальной лицензии, Абрамович смог продать клуб за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. После продажи «Челси» переживал нелегкие времена.

Ранее появлялись новости, что Абрамович захотел купить испанский футбольный клуб «Валенсия». Болельщики возлагали большие надежды на бизнесмена, ведь его прежняя команда добилась впечатляющих результатов.