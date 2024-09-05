Оставь надежду всяк входящий. Туристы в Анапе не смогли покинуть город из-за цен на билеты

Туристы, застрявшие в Анапе из-за цен и нехватки билетов, испытывают сложности с возвращением в Москву даже в начале сентября. Об этом сообщило издание «Турдом» .

Журналисты отметили, что ситуация в начале осени в лучшую сторону не изменилась. Сложности с покупкой билетов испытывают как недавно прибывшие туристы, так и те, кто решил задержаться, надеясь улучшение ситуации.

В расписании РЖД указано, что осталось лишь несколько свободных мест на поезда, следующие из Анапы в Москву в ближайшие дни.

«На субботу, 7 сентября, на поезд 275С Анапа — Москва, отправляющийся в 04:17, на сайте РЖД доступно лишь одно место в купе за восемь тысяч рублей. Также можно уехать в купе на фирменном поезде 111Э в 14:30, но выбор ограничивается единственным местом стоимостью 12 тысяч рублей», — сообщил автор материала.

На других поездах, следующих в столицу, предлагается лишь «перевозка домашних животных без сопровождающего». Альтернативные варианты с пересадкой, в том числе внутри поезда, обойдутся туристам минимум в 30 тысяч рублей.

Ранее РЖД рост цен до 90 тысяч рублей за билет в Анапу и из нее объяснили дефицитом мест и ограниченной пропускной способностью железных дорог. Вице-президент АТОР Виктор Ромашкин рекомендовал туристам покупать билеты заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций. Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова также указала на необходимость во время летнего сезона покупать билеты сразу в обе стороны.