Турэксперт Шелехова: ситуация с билетами из Анапы в Москву не является критической

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова прокомментировала непростую ситуацию с билетами на поезд из Анапы в Москву. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, положение дел не является критическим. Многие туристы, имея понимание о пике сезона, приобрели билеты сразу в обе стороны.

Специалист также рассказала, что в сентябре можно встретить варианты с более приятными ценами на маршруты из Анапы в столицу. Один билет стоит от 4300 рублей.