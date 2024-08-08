Турэксперт Шелехова: ситуация с билетами из Анапы в Москву не является критической
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова прокомментировала непростую ситуацию с билетами на поезд из Анапы в Москву. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, положение дел не является критическим. Многие туристы, имея понимание о пике сезона, приобрели билеты сразу в обе стороны.
Специалист также рассказала, что в сентябре можно встретить варианты с более приятными ценами на маршруты из Анапы в столицу. Один билет стоит от 4300 рублей.
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