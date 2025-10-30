Останки 106 бойцов Великой Отечественной войны похоронили в Калужской области

Останки 106 бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в братской могиле в селе Кудиново Калужской области. Об этом сообщил глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов.

Их нашли на окраине села Замыцкого. У некоторых погибших сохранились личные вещи и медальоны, что должно помочь установить их имена.

На церемонии собрались родственники бойцов, поисковики, военнослужащие и местные жители.

В мае на мемориале «Ивановское поле» в Износковском районе перезахоронили останки бойцов и командиров, предположительно погибших при прорыве окружения в Захаровской операции начала 1942 года.