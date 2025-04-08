Останки 82 солдат Красной Армии из Подмосковья перезахоронят в Калужской области

Останки 82 солдат и командиров Красной Армии из Подмосковья перезахоронят в Калужской области. Их предадут земле на воинском мемориале «Ивановское поле» 5 мая.

Останки 1,2 тысячи воинов обнаружили в Калужской области, из них 82 оказались уроженцами Подмосковья. Их перезахоронят 5 мая на мемориале «Ивановское поле». В честь каждого бойца высалят аллею из 1250 деревьев.

По данным поисковиков клуба «Прорыв», останки принадлежат участникам Захаровской операции, которая проводилась в январе и феврале 1942 года. Они погибли при прорыве окружения.

Бойцы пытались выйти в район Вязьмы и перерезать пути снабжения немецких войск. Самой горячей точкой стала деревня Захарово. За три недели боев обе стороны потерпели большие потери.

За последние два сезона отряд обнаружил на территории останки 1,4 тысячи бойцов и около сотни смертных медальонов. Благодаря исследованию базы данных специалисты смогли установить личности всех солдат. Теперь их с почестями перезахоронят на «Ивановском поле».