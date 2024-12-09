Останина поддержала увеличение штрафов для тех, кто наживается на здоровье детей

В Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина рассказала 360.ru, что выступает за любое усиление наказания для людей, которые хотят нажиться на здоровье детей.

«Нет такой цены, которая была бы сопоставима с жизнью ребенка», — подчеркнула депутат.

При этом материальный фактор тоже важен. В том числе нужно следить, насколько строго будет контролироваться запрет о продаже детям энергетики. «Неподдающееся поведение», по мнению депутата, нужно предавать общественной огласке.

Останина напомнила, что психотропные препараты негативно влияют на печень, поджелудочную, на сердечно-сосудистую систему.

«И мы получаем нездорового человека», — сказала она.

Депутат отметила, что она руководит рабочей группы по законопроекту о запрете продажи энергетиков. Но в данном случае речь идет о поправках в КоАП России об увеличении штрафов.

«Так что я за увеличение штрафов для людей, которые хотят нажиться на здоровье наших детей», — заявила Останина.

По словам депутата, несовершеннолетние в силу своего возраста не могут понять, как сильно употребление энергетиков может подорвать их здоровье. Поэтому о детях и подростках заботятся взрослые.

Любой родитель, заметив у своего ребенка энергетик, должен выяснить, где тот его купил, и сообщить в полицию, чтобы наказали виновного. Санкции будут распространяться и на взрослого, который приобрел несовершеннолетнему энергетический напиток.

Ранее депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов, ужесточающих наказание за продажу табачной продукции и вейпов детям. Новые инициативы позволят защитить молодежь от серьезных заболеваний.