ГД начала рассмотрение законопроектов о наказании за продажу вейпов детям

Володин: в ГД началось рассмотрение проектов о наказании за продажу детям вейпов

Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов, ужесточающих наказание за продажу табачной продукции и вейпов детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он объяснил, что новые инициативы позволят защитить молодежь от серьезных заболеваний, вызываемых вейпами, электронными сигаретами, табаком, кальяном, насваем и снюсом. Спикер Госдумы отметил, что продавцы зачастую нарушают закон ради получения прибыли и тем самым создают угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

«За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год, — подчеркнул он.

Авторы инициативы предлагают повысить штрафы за продажу табачных изделий для несовершеннолетних. С физических лиц, нарушивших закон, будут взимать до 300 тысяч рублей, с должностных — до 700 тысяч рублей, а с юридических — до двух миллионов.

Володин добавил, что в случае неоднократного нарушения продавцам будет грозить уголовная ответственность.

Ранее врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить продажу вейпов и сигарет россиянам, родившимся после 2009 года. По его мнению, такая радикальная мера положительно отразится на здоровье граждан.