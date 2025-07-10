Останина назвала главные качества депутата
Останина заявила, что позиция депутата не должна отличаться от мнения народа
Депутат Государственной думы Нина Останина в интервью 360.ru рассказала, каким должен быть народный избранник. В первую очередь его позиция должна совпадать с мнением людей, которые делегировали его в состав законодательного органа власти.
По ее мнению, это должен быть человек, который на своем уровне власти сможет донести проблемы людей до широкой аудитории. Если это системная проблема, он должен сделать все возможное, чтобы ее решить: внести изменения в законодательство, предложить инициативы. Иными словами, народный депутат должен представлять интересы народа.
«Даже если его личная позиция не совпадает с мнением избирателей, тогда в любом случае он должен преимущество отдать мнению людей. <… > Надо сделать все, чтобы защитить их интересы в данном случае на федеральном уровне», — подчеркнула Останина.
По ее мнению, к качествам политика относится еще и высочайшая степень профессионализма.
Дума — это не место для упражнений или получения опыта. Дума — это место для реализации уже имеющегося опыта. Поэтому, прежде чем прийти в Государственную думу, депутат должен состояться, если это педагог, то в сфере педагогической деятельности, если это врач, то в сфере медицины.
Нина Останина
Третье важное качество — личные характеристики. Они должны быть идеальными. Это высокие моральные стандарты, которые отличают депутата от других людей.
«Никаких соблазнов — ни личных, ни публичных, а только интересы избирателей. Если это главное. То есть депутат в какой-то степени должен быть человеком больным. В смысле больные глаза, в которых отражается боль его избирателя, вот так бы я сказала», — добавила она.
Ранее Останина указала на проблему потребительского отношения детей к родителям. Депутат назвала ситуацию печальным фактом.