Останина назвала главные качества депутата

Депутат Государственной думы Нина Останина в интервью 360.ru рассказала, каким должен быть народный избранник. В первую очередь его позиция должна совпадать с мнением людей, которые делегировали его в состав законодательного органа власти.

По ее мнению, это должен быть человек, который на своем уровне власти сможет донести проблемы людей до широкой аудитории. Если это системная проблема, он должен сделать все возможное, чтобы ее решить: внести изменения в законодательство, предложить инициативы. Иными словами, народный депутат должен представлять интересы народа.

«Даже если его личная позиция не совпадает с мнением избирателей, тогда в любом случае он должен преимущество отдать мнению людей. <… > Надо сделать все, чтобы защитить их интересы в данном случае на федеральном уровне», — подчеркнула Останина.

По ее мнению, к качествам политика относится еще и высочайшая степень профессионализма.