Депутат Останина указала на проблему потребительского отношения детей к родителям

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность по поводу потребительского отношения детей к родителям. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Депутат назвала ситуацию печальным явлением, связанным с культом потребления.

«Видят в родителях источник удовлетворения своих материальных потребностей, которые стали сейчас на первом месте. Как бы не высмеивали советское прошлое, но в любом случае духовное всегда было на первом месте», — отметила парламентарий.

Она удивилась тому, что большинство выпускников не просят родителей дать им возможность получить качественное образование. Казалось бы, именно это всегда должно стоять на первом месте, добавила Останина.