Депутат Останина указала на проблему потребительского отношения детей к родителям

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность по поводу потребительского отношения детей к родителям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Депутат назвала ситуацию печальным явлением, связанным с культом потребления.

«Видят в родителях источник удовлетворения своих материальных потребностей, которые стали сейчас на первом месте. Как бы не высмеивали советское прошлое, но в любом случае духовное всегда было на первом месте», — отметила парламентарий.

Она удивилась тому, что большинство выпускников не просят родителей дать им возможность получить качественное образование. Казалось бы, именно это всегда должно стоять на первом месте, добавила Останина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте