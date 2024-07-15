Особое внимание — многодетным. Мишустин рассказал о новом нацпроекте «Семья»

Мишустин: в нацпроекте «Семья» особое внимание уделят многодетным россиянам

Особое внимание в национальном проекте «Семья» уделят многодетным россиянам. Об этом на стратегической сессии 15 июля заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В нацпроект «Семья» войдут пять федеральных проектов, уточнил глава кабмина. Их реализация, по его словам, даст возможность усилить помощь семьям при рождении ребенка и на всех этапах его взросления.

Помимо этого, проекты помогут выстроить целостную систему поддержки, в которой особое внимание уделят многодетным семьям.

Отдельно Мишустин обратил внимание на продолжение программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми.

Также премьер отметил предложения, касающиеся открытия в вузах специальных комнат матери и ребенка и групп для кратковременного пребывания дошколят.

«Это одна из мер, направленных на создание условий для молодых родителей для совмещения профессиональной деятельности или учебы с воспитанием детей», — пояснил он.

Продолжится и строительство новых детских садов в регионах. В первую очередь объекты будут возводить в населенных пунктах, где проблема нехватки мест стоит особенно остро.

Там за шесть лет появятся около 100 садов, уточнил Мишустин. Еще около 2,5 тысячи детсадов, по данным премьера, должны отремонтировать.

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