Вице-премьер РФ Голикова: 10 тысяч рублей из остатка маткапитала будут выплачивать автоматически
Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить выплачивать определенную сумму из остатка материнского капитала. В беседе с Life нюансы инициативы уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, семьям автоматически будут начисляться неистраченные 10 тысяч рублей. Никакое заявление писать при этом не нужно, пояснила зампред правительства.
Она также отметила, что на соответствующую выплату могут претендовать не только малоимущие. Маткапитал в России выдают не по нуждаемости, напомнила Голикова.
Орбан направил председателю ЕС письмо об итогах переговоров с Путиным
«Хейтерюшечки мои!» Семенович жестко ответила на обвинения в невостребованности
Госдолг достиг предела. В США заявили, что больше не смогут занимать деньги
Мастера со всей России соберутся на ремесленном фестивале в Дмитрове
«Ее взялись наказывать». Чего хотел добиться Евросоюз, приостановив принятие Грузии
Умер телеведущий Владимир Семенов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте