Вице-премьер РФ Голикова: 10 тысяч рублей из остатка маткапитала будут выплачивать автоматически

Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить выплачивать определенную сумму из остатка материнского капитала. В беседе с Life нюансы инициативы уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, семьям автоматически будут начисляться неистраченные 10 тысяч рублей. Никакое заявление писать при этом не нужно, пояснила зампред правительства.

Она также отметила, что на соответствующую выплату могут претендовать не только малоимущие. Маткапитал в России выдают не по нуждаемости, напомнила Голикова.

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