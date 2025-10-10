Особое отношение. Почему православные говорят Богу «Ты»?

Священник Конюхов объяснил, почему в обращении к Богу говорят «Ты», а не «Вы»

У православных есть право прямого обращения к Богу на «Ты», но никогда на «Вы». Священник Николай Конюхов объяснил этот парадокс в новом выпуске подкаста «Лепта» для 360.ru.

«Это подчеркивает особое отношение. Бог для нас — самая близкая личность, которая есть во Вселенной», — сказал он.

Священник в качестве примера привел самую знаменитую молитву «Отче наш», в которое есть слово «авва» — оно переводится с еврейского как «папа», то есть очень теплое обращение.

«Вежливое обращение на „Вы“ в случае обращения к Богу неуместно. Это не проявление уважения, а создание дистанции, которой в отношениях с Богом быть не должно», — добавил Конюхов.

Ранее протоиерей Андрей Ефанов объяснил, когда родственники могут провести молитвенное поминовение умершего близкого человека. Он отметил, что, если скончавшийся был крещеным, близкие могут подать записку на литургию.