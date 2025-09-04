Священник Ефанов сообщил, что молитва нужна душе человека с самого момента кончины

Настоятель Воскресенского храма села Болотново, протоиерей Андрей Ефанов объяснил, когда родственники вправе приступить к молитвенному поминовению почившего близкого человека. Об этом сообщил сайт « Фома ».

По словам священника, душа умершего нуждается в духовной поддержке с первых мгновений ухода из жизни. Церковь предлагает ряд ритуалов, таких как прочтение панихиды, канона или литии, направленных на облегчение перехода усопшего в вечную жизнь.

Как пояснил Ефанов, если скончавшийся был крещеным, близкие могут подать записку на литургию или заказать сорокоуст. Допускается также чтение псалмов, однако предварительно следует проконсультироваться с настоятелем храма, добавил «ФедералПресс».