Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову признали иноагентом

В России признали иноагентом основательницу сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В документах говорится, что Татулова* осуществляет политическую деятельность, распространяя «мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», и при этом находится под иностранным влиянием.

В решении суда уточнили, что предпринимательница размещала в соцсетях ссылки на публикации иноагентов. Кроме того, в своих постах она критиковала российскую спецоперацию.

«Татулова* за период с декабря 2023 по февраль 2024 года участвовала в распространении сообщений и материалов лиц, включенных в реестр иностранных агентов», — говорится в материалах суда.

Ранее Тимирязевский суд Москвы оштрафовал нарушившего закон об иноагентах актера Семена Трескунова* на 40 тысяч рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.