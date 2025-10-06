Основатель WMT Group Никитин посоветовал делегировать ИИ часть интеллектуальной работы

Современные технологии меняют подходы к управлению временем. По мнению основателя компаний WMT Group и WMT AI Игоря Никитина, традиционный тайм-менеджмент уступает место новому формату взаимодействия с ИИ. В беседе с Life.ru специалист поделился пятью советами по эффективному применению искусственного интеллекта в рабочей среде.

Среди рекомендаций эксперта — использование нейросетей для интеллектуальной поддержки принятия решений, ускорение мыслительных процессов благодаря быстрому взаимодействию с системой, помощь в переговорах посредством цифрового помощника, разгрузка сознания от мелких задач путем делегирования их ИИ и стимуляция творчества путем обсуждения идей с искусственным интеллектом.

Интеграция нейросетей в рабочий процесс позволит значительно сэкономить время и улучшить качество выполняемых задач, подчеркнул Никитин. Однако важно помнить, что искусственный интеллект пока не заменяет человека во многих областях.