Основатель таксопарка Еговцев не увидел необходимости повышать цены на такси в условиях непогоды

В условиях сильных снегопадов в Госдуме предложили установить максимальный уровень цен на услуги такси. Основатель таксопарка Станислав Еговцев в интервью радио Sputnik высказал мнение, что такая мера может иметь негативные последствия для сферы перевозок и конечных потребителей.

По мнению Еговцева, цена является сигналом, который помогает балансировать спрос и предложение. В условиях плохой погоды спрос на такси значительно возрастает, и ограничение роста цен может привести к дефициту водителей и увеличению времени ожидания.

«Машин станет меньше, а ожидание — дольше. Возникнет дефицит. А где дефицит — там серый рынок: "отмени заказ, поедем за наличку", "поеду без приложения, но дороже". Появятся таксисты "от борта". Мы уже проходили это в 2010-х», — отметил Еговцев.

Эксперт предложил рассмотреть альтернативные меры, такие как установление отдельных правил для социально значимых поездок или предоставление скидок на поездки для определенных категорий граждан, включая пенсионеров, многодетные семьи, малоимущих и студентов.