Основатель компании «Самолет» Михаил Кенин умер на 57-м году жизни

Основатель крупнейшего застройщика — группы компаний «Самолет» — Михаил Кенин скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале девелопера.

«Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. <…> Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения», — написали в некрологе.

В сообщении напомнили, что Кенин создал крупнейшую девелоперскую компанию в России. Причины смерти в некрологе не указали. Уход из жизни Кенина назвали невосполнимой утратой и выразили соболезнования родным и близким Михаила Кенина.

В этот же день, 10 августа, на 64-м году жизни скончался театральный режиссер Юрий Бутусов. В СМИ сообщили, что мужчина утонул во время отпуска.