Основатель кофейной компании рассказал, какой кофе предпочитают россияне старше 50 лет

Россияне в возрасте от 50 лет и старше предпочитают горьковатый кофе. Об этом заявил основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон в беседе с РИА «Новости» .

«Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют», — сказал он.

Бизнесмен проводил дегустации, где предлагал участникам горький кофе, а также более мягкие сорта с фруктовыми оттенками. Люди старшего возраста заявляли Хилону, что настоящий кофе — только горький, тогда как остальные варианты для них чересчур кислые.

Хилон отметил, что люди более старшего возраста не привыкли к кофе с кисловатым привкусом.

Ранее шеф-технолог и тренер проекта Russian Barista Вероника Шагова заявила, что колд брю с кислинкой из ягод и алоэ — лучший освежающий напиток лета. По ее словам, для приготовления такого напитка понадобятся ярко-ферментированные колумбийские зерна.