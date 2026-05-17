Кофейный эксперт Шагова назвала колд брю с кислинкой из ягод и алоэ лучшим освежающим напитком лета

В летнюю жару хочется свежести и прохлады. Шеф-технолог и тренер проекта Russian Barista Вероника Шагова поделилась с сайтом Peterburd2 оригинальным рецептом безалкогольного напитка, который сочетает насыщенный вкус кофе с необычной кислинкой ягод и алоэ.

Для приготовления колд брю с черникой и алоэ потребуются ярко-ферментированные колумбийские зерна. Чтобы получить насыщенный вкус, понадобится 160 граммов молотого кофе и 2,2 литра воды. Смесь настаивают в холодной или комнатной воде в течение суток, что позволяет добиться мягкости и выразительной фруктовой палитры.

Ключевой элемент напитка — кордиол из черники и алоэ. Для его приготовления понадобятся 50 граммов свежемороженой черники, 65 граммов джема алоэ, 85 граммов воды, 35 граммов сиропа на фруктозе и 35 граммов молочной кислоты с концентрацией 5%. Все ингредиенты смешивают в блендере и фильтруют, получая прозрачную и однородную жидкость, которая придает напитку яркий вкус и свежесть.

Для подачи бокал охлаждают и наполняют кубиками льда, затем добавляют кордиол, немного безалкогольного рома и колд брю, все тщательно перемешивают. Украсить можно мятой или ягодами.

Готовый напиток отличается сложным вкусом: послевкусие алоэ создает легкий охлаждающий эффект, а кофейная основа остается насыщенной и узнаваемой. Этот колд брю станет отличным выбором для летних вечеринок и семейных встреч.