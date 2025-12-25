Основатель F Date&Eat Давыдов назвал новогодние каникулы идеальным временем для знакомств

Январь открывает новые возможности для знакомств и романтических встреч. Длинные выходные и праздничные дни создают атмосферу расслабления и ожидания чего-то хорошего, что способствует общению. Основатель гастроприложения для живых знакомств F Date&Eat Александр Давыдов объяснил Life.ru , почему новогодние каникулы — это идеальное время для первых встреч.

По его словам, длинные выходные снимают несколько барьеров сразу: появляется свободное время, одновременно отдыхают множество людей, а общий эмоциональный фон становится спокойнее.

«Зима еще в самом разгаре, впереди День Святого Валентина и множество поводов для встреч и поездок. Начав знакомство в праздники, вы создаете стартовый опыт с реальным человеком, а не виртуальным собеседником», — добавил эксперт.

Давыдов посоветовал не затягивать переписку и встречаться в течение одного-двух дней. Он также рекомендовал выбирать безопасные публичные пространства с хорошей репутацией, например, кафе или рестораны с праздничным антуражем.

«Гастрономия — один из самых удобных социальных ритуалов для знакомства: за ужином не нужно играть роль, атмосфера сама поддерживает непринужденное общение», — подчеркнул Давыдов.