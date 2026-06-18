Основатель бизнес-клуба «Импульс» Патрах предложила снизить налоговую нагрузку для женщин, занимающихся бизнесом

Основатель женского бизнес-клуба «Импульс» Анастасия Патрах обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с необычной инициативой. Она предложила снизить вдвое налоговую нагрузку для женщин, занимающихся бизнесом, написал DailyMoscow .

В обращении также содержатся дополнительные идеи по поддержке женщин в предпринимательстве. Авторы инициативы считают, что существующие меры поддержки бизнеса не всегда учитывают дополнительную социальную нагрузку, которую испытывают многие женщины, совмещая бизнес с воспитанием детей и семейными обязанностями.

Патрах отметила, что женщины вносят значительный вклад в экономику, создают рабочие места и управляют предприятиями. Поэтому их усилия заслуживают дополнительной государственной поддержки.

По данным бизнес-клуба, доля женщин среди российских индивидуальных предпринимателей превысила 43 %. В сферах образования и здравоохранения женщины составляют большинство собственников и руководителей бизнеса.

Инициаторы также предлагают ввести налоговые каникулы для женщин, открывающих первый бизнес, создать специальные региональные программы поддержки предпринимательниц и предложить дополнительные меры помощи женщинам с несовершеннолетними детьми. Кроме того, обсуждаются налоговые стимулы для возвращения к предпринимательской деятельности после рождения ребенка.

Представители бизнес-клуба подчеркивают, что инициатива должна стать основой для общественного и экспертного обсуждения перспектив развития женского предпринимательства в России.