Оснований для выдворения мигрантов из России станет вдвое больше

В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов за пределы страны. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нижняя палата парламента начнет рассматривать соответствующий законопроект в начале следующей недели. Инициативу внесли на рассмотрение в начале марта.

«В 2025 году за нарушение законодательства из России выдворили 72 тысячи иностранных граждан. Законопроект предлагает почти вдвое расширить перечень правонарушений, за совершение которых мигранты подлежат выдворению, с 22 до 43 статей КоАП», — уточнил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что среди оснований — нарушение общественного порядка, неповиновение законному распоряжению правоохранительных органов, действия по дискредитации ВС России и другие.

Ранее ГД в первом чтении одобрила правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам.