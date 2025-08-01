Швейцарские часы известны во всем мире благодаря качеству и точности. Общественная Служба Новостей изучила историю этих изделий.

Изначально часовое дело активно развивалось в Германии, Англии и Франции. Однако в XVI веке все изменилось. Спасаясь от гонений, гугеноты, среди которых были знаменитые часовщики, бежали в Швейцарию. В 1541 году пастор Жан Кальвин запретил ношение ювелирных изделий, и ювелиры переключились на производство часов.

В XVIII веке в Швейцарии наладился массовый выпуск часов, что позволило стране занять лидирующие позиции в отрасли. В XIX веке промышленная революция привела к появлению автоматических механизмов, сделав часы доступными для всех.

Вторая мировая война не затронула инфраструктуру часовой промышленности Швейцарии, что позволило сохранить заводы. После войны начался «Золотой век» швейцарских часов.

С выходом на рынок Японии и ее технологическими достижениями спрос на механические часы снизился. Однако швейцарские производители адаптировались и создали свою модель кварцевых часов Swatch.

Современные швейцарские часы сочетают новейшие технологии и традиционные ремесленные навыки. Бренды Omega, Rolex и Breitling продолжают внедрять инновации, привлекая внимание коллекционеров и знаменитостей.