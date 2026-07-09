ОСН: замаскировать небольшую дырку на одежде можно с помощью броши, значка или булавки

Появление дырки на одежде — это не повод ее выбрасывать. Есть много способов скрыть дефекты и продлить жизнь любимых вещей. Общественная Служба Новостей узнала, как можно справиться с этой проблемой без похода в ателье.

Так, небольшие повреждения можно спрятать с помощью броши, значка или булавки. Это быстрый способ маскировки, который выглядит как обычный аксессуар.

Термонаклейки и термопатчи подходят для закрытия дефектов на джинсах, хлопке и толстом трикотаже. Они не только маскируют дырки, но и добавляют прочности ткани.

Для курток и рюкзаков можно использовать ремонтную самоклеящуюся ленту. Нужно просто вырезать подходящий овал и приклеить его.

Если дырка маленькая и вокруг есть затяжки, можно использовать маркер или краску для ткани, чтобы «подкрасить» просвет. Клей для ткани поможет прикрепить внутреннюю заплатку чуть больше дырки. Для тонких тканей подойдет органза или сетка, а для плотных — хлопок или дублерин.

«Паутинка» (клеевая сетка) работает на хлопке, дениме и костюмной ткани. Ее кладут между заплаткой и изделием, а затем аккуратно проглаживают через пергамент.

Невидимая штопка подходит для маленьких проколов. Нужно подобрать нитку подходящего цвета и стянуть края мелкими стежками от краев к центру.

Аппликации и нашивки могут стать стильным решением. Они особенно хорошо смотрятся на детских вещах и джинсах. На месте изъяна можно сделать вышивку, например, «солнышко» или «звездочку».

Декоративные латки на локтях или коленях — классика для свитеров и пиджаков. Можно сделать парные латки, чтобы создать эффект задумки. Для блузок и платьев подойдут кружевные вставки.