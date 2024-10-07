Оскорблявшего христиан учителя уволили в Чечне

Из системы образования Чечни в связи с оскорблением религиозных чувств христиан уволили Мансура Жабраилова. Об этом в Telegram-канале сообщил министр по национальной политике региона Ахмед Дудаев.

Он напомнил, что правоохранители задержали мужчину еще в сентябре. В отношении него в настоящее время идут следственные действия.

Дудаев отметил, что глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует вопросы уважительного отношения к каждой религии, уважительного отношения между представителями различных конфессий для прочного межконфессионального и межнационального мира в регионе.

«К какой бы конфессии человек ни относился, какой национальности он ни был, в Чеченской Республике оскорблять религиозные чувства не разрешается. Для республики Рамзана Ахматовича Кадырова это принципиальная установка», — подчеркнул министр.

Ранее Кадыров сравнил ужесточение миграционной политики с инквизицией.