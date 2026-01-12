Юрист Ахтырко: за оскорбление в личном голосовом сообщении привлечь не могут

Россияне редко обращаются в суды для привлечения к ответственности обидчиков за оскорбления, и добиться наказания в таких случаях чрезвычайно сложно. Об этом в беседе с 360.ru заявила юрист Дарья Ахтырко, комментируя информацию о выписанном москвичке штрафе за ругань на собеседницу в голосовом сообщении в мессенджере Telegram.

Юрист напомнила, что закон считает оскорблением унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной или противоречащей нормам морали форме. Она добавила, что это может быть устное или письменное высказывание, сделанное публично, то есть на глазах свидетелей, которые могут подтвердить произошедшее.

«Если голосовое оскорбление находилось в личных сообщениях и не было третьих лиц, которые могли его послушать, то это просто выражение мнения, за которое привлечь не могут», — заявила Ахтырко.

Юрист подчеркнула, что фабула дела раскрыта не полностью и непонятно, как именно истец получил голосовое сообщение.

«Если свидетелей не было, то нужно проводить специальную экспертизу, которая установит, является запись оскорблением или нет. Но стоимость такой процедуры выше, чем штраф, который грозит ответчику», — добавила собеседница 360.ru.

Ахтырко отметила, что в деле оштрафованной москвички важным обстоятельством является признание вины, что позволило привлечь ее к ответственности. Также юрист добавила, что выписанный штраф пойдет в доход государства, но пострадавшая может на основании этого постановления потребовать взыскания морального вреда.

О штрафе москвички в три тысячи рублей за голосовое сообщение с оскорблениями своей собеседнице в мессенджере Telegram сообщило РИА «Новости». По данным агентства, в качестве доказательства по административному делу прокуратура предоставила факт прослушивания аудиофайла пострадавшей.