Оскандалившийся из-за заявления о сестре бойца СВО мэр Моршанска уволился

«Да, Банников на самом деле покинул свой пост», — заявили в пресс-службе.

Мэр попал в скандал летом 2024 года. В социальной сети он опубликовал запись о вручении ордена Мужества сестре погибшего на СВО военнослужащего.

В качестве слов поддержки мэр заявил, что прекрасно понимает, что боец «погиб за нас всех, чтобы у нас был солнечный день, чтобы наш город благоустраивался, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы набережная у нас была, чтобы наш мост наконец-то отремонтировали». Его слова широко разошлись в Telegram-каналах и СМИ.

После этого глава Тамбовской области Максим Егоров обрушился с критикой на Банникова и назвал его слова противоположными состраданию и здравому смыслу.