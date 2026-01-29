Оскандалившийся из-за дикпиков депутат из Архангельска задолжал более 20 млн рублей

Baza: депутат из Архангельска задолжал 22,5 млн на фоне скандала с дикпиками

Архангельский депутат Владислав Г., попавший в крупный скандал из-за подозрительных переписок, задолжал более 22,5 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника журналистов, мужчина весь 2025 год не оплачивал коммунальные услуги и кредит. Налоговая инспекция арестовала его счета из-за задолженности.

Также у него есть доля в компании, счета которой, впрочем, также заморозили из-за неуплаты долгов. Другая его организация арендует земельный участок у местного спортивного комплекса «Динамо», на котором построила манежи для детских секций по баскетболу, футболу и теннису.

Ранее Baza писала, что депутата и его помощника начали обвинять в ведении странных переписок с несовершеннолетними. В Сети публиковали скриншоты переписок, в которых похожие на этих мужчин люди присылали подросткам дикпики и предлагали «удариться в приключения».

В 2023 году петербургского депутата арестовали из-за развратной переписки со школьником.