Оргкомитет ПМЭФ рассказал об архитектуре деловой программы форума в 2025 году

Стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится в этом году с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

«Сегодня важно не только фиксировать перемены, но и инициировать их, задавать им направление. И все это должно происходить в формате доверительного, содержательного и партнерского диалога», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В этом году на форуме будет четыре основных смысловых блока: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

В их рамках рассмотрят широкий спектр вопросов. Среди них — международная торговля и трансформация цепочек поставок, эффективная экономическая модель нового цикла, технологический и информационный суверенитет, управление человеческим капиталом и многие другие.

Дополнят повестку традиционные мероприятия, в том числе форумы ШОС и БРИКС, бизнес-диалоги и деловые завтраки.

В конце марта началась регистрация на Международный молодежный экономический форум «День будущего», который пройдет в рамках ПМЭФ.