Началась регистрация на Международный молодежный экономический форум в рамках ПМЭФ-2025

Стартовала онлайн-регистрация на Международный молодежный экономический форум «День будущего». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Мероприятие состоится 21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025.

Заявки будут принимать до 21 апреля. Подать их смогут предприниматели, специалисты, обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего образования, ученые, лидеры и представители общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках «Дня будущего» пройдут экспертные сессии, пленарные заседания, панельные дискуссии, мастер-классы, практико-ориентированные лекции и открытые диалоги. Участники форума обсудят наставничество, развитие бизнес-идей, профориентационные меры поддержки, добровольчество, международные научные и инновационные проекты и многое другое.

Ранее началась регистрация сотрудников СМИ для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он пройдет с 18 по 21 июня.