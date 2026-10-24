Заключительный этап форума «Глобальные риски цивилизации — мифы и реальность» пройдет 18–20 ноября, на нем определят планы на 2027 год. Об этом сообщил организатор форума Алексей Козырев в интервью «Петербургскому дневнику» .

По его словам, форум идет в виде конференций и дискуссий с апреля. В Институте культуры разбирали социокультурные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, в июне обсуждали Арктику как особую зону рисков, в сентябре прошла дискуссия о будущем цивилизаций с участием экспертов, представителей массмедиа и самого искусственного интеллекта.

«В том, что атриум будет заполнен, сомнений нет», — заявил Козырев.

Приглашения разослали во все инстанции, в том числе Илону Маску и Мелании Трамп, многие участники подключатся по видеосвязи. По словам организатора, на форуме уже выступали представители 12 стран — охвачены все континенты, кроме Австралии.

Среди приоритетов заключительного форума Козырев назвал глобальное потепление, космические угрозы, возможные новые пандемии и искусственный интеллект, который будет полноценным участником. По его словам, организаторы готовят манифест «Человек и искусственный интеллект» — призыв перейти от разговора об ИИ к разговору с ним.

Козырев также сообщил, что после первой конференции количество фейков в прессе уменьшилось на 70 процентов, но через 10 дней все вернулось на круги своя.