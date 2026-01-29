Организатор свадеб Лейбман поделилась особенностями проведения зимних брачных церемоний

Организатор свадеб Евгения Лейбман поделилась с ИА НСН особенностями проведения зимних брачных церемоний. Она подчеркнула, что зимние свадьбы обладают особыми преимуществами, которые делают их привлекательной альтернативой традиционным летним церемониям.

Одна из уникальных черт зимних свадеб — возможность создать волшебную атмосферу, особенно при обилии снега. Фотографии, сделанные на фоне заснеженных пейзажей, выделяются своей красотой и неповторимостью, что делает их популярными среди подписчиков невест в социальных сетях. Лейбман отметила, что зимние невесты собирают больше положительных отзывов и лайков, чем их летние коллеги.

Кроме того, зимние свадьбы позволяют сэкономить на организационных аспектах. В зимний период меньше конкурентов за аренду лучших площадок и услуг ведущих специалистов, таких как фотографы и флористы. Это позволяет будущим молодоженам выбирать удобные даты и места проведения торжества, не сталкиваясь с высоким спросом и завышенными ценами, характерными для летнего сезона.

Также Лейбман подчеркнула, что зимние свадьбы часто дополняются элементами традиционной русской культуры, такими как костюмы с кокошниками, украшения в национальном стиле и угощения, имитирующие старинные русские праздники. Все это придает свадьбе особый колорит и запоминается гостям надолго.