Организатор мероприятий Орлова предостерегла от подарков с намеком на возраст на День отца

Организатор мероприятий Марина Орлова в беседе с сайтом «Постньюс» поделилась рекомендациями по выбору подарков на День отца.

Специалист подчеркнула, что следует избегать презентов, которые могут быть восприняты как намек на возраст или здоровье. По словам эксперта, лекарства, витамины и медицинские приборы стоит дарить только по просьбе самого человека.

Также не рекомендуется останавливаться на подарках, которые не вызовут ярких эмоций: дешевых кружках или одинаковых галстуках. Кроме того, Орлова посоветовала избегать предметов, требующих дополнительных затрат.

Напомним, в 2025 году в России День отца отмечается 19 октября.