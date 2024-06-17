Организатор мероприятий Левитина посоветовала не обсуждать работу и сплетни во время корпоратива
Организатор мероприятий Анастасия Левитина в беседе с журналистами NEWS.ru озвучила основные правила поведения на корпоративах. Специалист отметила, что это событие не является поводом нарушить личные границы коллег.
На мероприятиях подобного рода, добавила Левитина, лучше избегать спиртных напитков.
«Избегайте спиртных напитков, лучше полностью отказаться даже от шампанского. Из-за алкоголя поведение становится неадекватным», — сказала она.
На празднике лучше отказаться от бесед по поводу работы, чтобы не создавать напряженную атмосферу. Также не стоит навязывать свое общество человеку, если он не настроен с вами разговаривать. Во время корпоратива лучше отказаться от сплетен и желательно не задерживаться на мероприятии до конца, добавила организатор.