Организатор мероприятий Конотопская посоветовала посмотреть видео перед заказом услуг Деда Мороза на праздник

Выбор актера на роль Деда Мороза может стать серьезной задачей, поэтому нужно отнестись к нему со всей ответственностью. Об этом СМИ рассказала профессиональный организатор праздников Полина Конотопская.

По ее словам, лучше всего обращаться в агентства. Там могут предоставить отзывы и показать видео и фото с предыдущих выступлений. Именно на них стоит ориентироваться при выборе актера.

Кроме того, важно проверить, не мошенник ли скрывается за объявлением. Для этого нужно внимательно посмотреть, когда оно было создано. Также стоит обратить внимание на отзывы, не были ли они написаны в одно и то же короткое время.