Незаконную майнинговую ферму закрыли в городском округе Пушкинский

Компания «Мособлэнерго» обратилась в полицию по поводу незаконного подключения к сетям и кражи больших объемов электричества в городском округе Пушкинский. Оказалось, что энергия уходила на обеспечение большой майнинговой фермы. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ущерб «Мособлэнерго» от незаконной деятельности майнинговой фермы превысил 19 миллионов рублей. Правоохранители нашли производство цифровой валюты и изъяли все оборудование — это более 100 мощных вычислительных установок.

За три года по заявлениям «Мособлэнерго» возбудили уже четыре подобных уголовных дела о хищениях электричества для работы майнинговых ферм. Общий ущерб превысил 170 миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии. Это происходит из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», — отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

С ноября в России можно майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начали действовать специальные правила, о которых можно узнать здесь.