Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до среды

Оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары продлили в Москве до среды. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Ожидается, что показания термометров всю неделю будут достигать 30 градусов и выше. Дожди возможны, но кратковременные и локальные.

Главная причина — гребень в тропосфере над столичным регионом. Из-за близости фронтальных разделов могут образовываться кучево-дождевые облака.

Оранжевый уровень ввели в Москве накануне. В пятницу, 12 июня, в столичном регионе ожидают до 32 градусов тепла. В МЧС призвали горожан и гостей столицы быть внимательнее к своему здоровью, пить больше воды и одеваться по возможности в светлое. Кроме того, на время, пока жара не спадет, рекомендовали не разжигать костры.