Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары

Пришедшая в Москву жаркая погода достигнет пика на следующей неделе, когда столбики термометров поднимутся до +31 градуса. В этой связи Гидрометцентр объявил об оранжевом, предпоследнем уровне погодной опасности в столице.

Синоптики подчеркнули, что предупреждение сохранится в силе до 18:00 среды, 10 июня.

В это воскресенье и понедельник днем воздух в столице прогреется до +27…+30 градусов, а во вторник и среду начнется сильная жара — до +30…+31.

Максимальный подъем температуры в городе ожидается в пятницу, 12 июня. Днем столбики термометров достигнут +32.

Для Московской области предупреждение о погодной опасности Гидрометцентр пока не выпустил. Дневная температура в Подмосковье в начале недели останется на уровне +25…+30 градусов, ее разбавят кратковременные дожди и гроза. Местами осадки продлятся до среды.

Московский главк МЧС предупредил горожан и гостей столицы, что в период высокой температуры нужно особенно внимательно следить за своим состоянием.

«Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — дали совет в ведомстве.

Также спасатели призвали соблюдать требования пожарной безопасности и отказаться от разведения костров на время жаркой погоды.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что последний день этой недели московский регион проведет в условиях сухой и очень теплой погоды. Дневная температура в столице останется на уровне +25…+27 градусов, в Подмосковье — +23...+28 градусов.